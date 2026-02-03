2025年後半にインフレ圧力が大幅に高まったことが確認、インフレ率が当面目標を上回る水準で推移する可能性などを示し、追加利上げに向けた姿勢が見られたことで、発表後に豪ドル高が優勢。豪ドルドルは0.7007ドルまで上昇。 Audusd0.7002