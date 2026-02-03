秋田朝日放送 秋田県湯沢市の伝統行事「犬っこまつり」を前に、地元の子どもたちのために真っ白な犬っこがプレゼントされました。 地元の子どもたちに自由に色を付けて楽しんでもらおうと、湯沢市観光物産協会から真っ白な犬っこ３０００個が市に贈られました。湯沢市に工場がある秋田エプソンが、植物由来の原料を使ったバイオマスプラスチックで作りました。 【秋田エプソン・平田潤社長】 「湯沢の子どもたちにとって