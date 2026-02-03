豪ドル円109円台に乗せる豪中銀受けて豪ドル高 豪ドル円は108円20銭台で豪中銀の政策金利発表を迎え、大方の予想通りの利上げ決定でやや上昇。さらに声明で直近の大幅なインフレを確認し、当面高い状況が続くと示したことで追加利上げの可能性が示され、豪ドル高となった。豪ドル円は2024年7月以来の高値圏。