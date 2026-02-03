(C)BUICHI TERASAWA / ART TEKNIKA (C)Cerevo Inc. Cerevoは、寺沢武一原作のSF漫画「コブラ(COBRA THE SPACE PIRATE)」に登場する主人公コブラの左腕に仕込まれた伝説の武器「サイコガン」を、1/1サイズで再現し製品化するプロジェクトを開始する。発売は2026年冬を予定している。 「コブラ」は、宇宙海賊コブラが様々な冒険を繰り広げるSF作品で、1978年の連載開始以来、アニメ化・映画化もされている世界的人気作品。サ