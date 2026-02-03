鳴尾記念で４着だったグランヴィノス（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル）での復帰を視野に入れている。同馬は兄にシュヴァルグラン、姉にヴィルシーナとヴィブロスと３頭のＧ１ホースを持つ良血馬。昨夏に約１年４か月ぶりの実戦だった関ケ原Ｓを勝ち、オープン入りを決めたが、チャレンジＣで２着、鳴尾記念で４着と惜敗が続いている。