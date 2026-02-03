コスパよく色々な料理に使えるキャベツ。実はキャベツだけでもおいしい副菜ができるって知っていましたか？意外だけどおいしい、キャベツだけの絶品レシピをご紹介します。 ▼スパイシーなカレー炒め カレー粉を加えるだけでエスニックな味わいに。サンドイッチやホットドック、カレーなど洋風のメニューの副菜にもおすすめです。 ▼さっぱり！梅マヨ和え 梅を入れることでさっぱりとした味わいに。油っぽい料理の箸休めにぴっ