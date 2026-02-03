ヤクルトの新外国人投手、キハダとリランソが３日、豆まきに挑戦した。来日にして間もないとあって日本の文化や習慣に慣れていないが、豆まきの仕方を聞いて興味津々。「オニハソト、フクハウチ」とかけ声を習いながら鬼役のカメラマンに豆を投げ始めると、楽しくなったのかエスカレートして“１６０キロ超”の力で腕を振って豆を投げた。チームに福を呼び込むことができるか。