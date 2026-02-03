東京株式市場で日経平均株価は上げ幅が1900円を超え、取引時間中の最高値を更新しました。2日のアメリカ株式市場が上昇したことや円相場が円安に傾いたことなどから、東京市場では3日朝から幅広い銘柄に買い注文が入っていました。日経平均株価は3日午後、1月14日につけた最高値の5万4487円32銭を上回り、最高値をつけました。