ＢＴＳが、３月２１日にソウル・光化門（クァンファムン）広場で行うステージ「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」が、Ｎｅｔｆｌｉｘで生中継されると３日、現地メディアのＳＰＯＴＶニュースなどが報じた。記事によると、光化門広場で単独公演を行うのは今回のＢＴＳが初であり、韓国で開催される主要イベントがＮｅｔｆｌｉｘを通して、１９０以上の国・地域の視聴者にリアルタイムで生中継される初の事例だという。