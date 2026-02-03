福岡のテレビ西日本を1月末で退社した佐藤有里香アナウンサー（30）が、3日までに自身のインスタグラムを更新し、東京での新天地を報告した。【写真】「酒とギャンブルをこよなく愛する」佐藤有里香アナが東京進出コーデの違う別ショット佐藤アナは、新たな宣材写真を公開するとともに、「私事で大変恐縮ですが、2月1日から株式会社ザッキーファームに所属し、新しい環境で活動していくことになりました。これからはフリーと