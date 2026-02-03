アイドルグループ・乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（27）が、2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）の発売記念会見を都内で行った。乃木坂46に加入して今年で10年目を迎える思いを語った。【全身ショット】白くて上品なワンピースを着こなした梅澤美波2016年9月に3期生としてグループに加入した梅澤。「自分でも10年もやってきたのかってびっくりしていて。それこそ、私がこう憧れていた1期生の白石（麻衣）さんらの在籍