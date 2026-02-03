片山金融相は３日の閣議後記者会見で、外資系生命保険大手プルデンシャル生命保険の社員らが顧客から金銭をだまし取るなどした問題について、「厳正に対応する」と述べた。金融庁は１月末からプルデンシャルに対する検査に入っている。片山氏は「顧客情報の取り扱いや営業活動の実態などについて確認を行っている」と述べた。プルデンシャルは１月、社員や元社員約１００人が顧客約５００人に架空の金融商品への投資などを持