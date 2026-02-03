2026年2月3日現在、ユニクロでは、最旬ニットから高機能アウターまで注目アイテムが特別価格に値下げ中です。なんと今なら、様々な賞を受賞したベビー服も500円台で購入できますよ！赤ちゃん目線のこだわりが詰まってる...！そのベビー服というのが、BABY「ボディスーツ（半袖）」です。ふんわりとやわらかいコットン100%素材、動きやすく着せ替えもしやすいストレッチ性、赤ちゃんの薄い皮膚に優しいフラットシーマ縫製、金属アレ