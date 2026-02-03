ヨコオが反発している。同社はきょう、ヴァレンシア（神戸市）が提供するレンタカーやシェアカー向けのサービスシステムに、自社の第３世代遠隔鍵開閉システムが初めて採用され、早ければ４月からサービス提供が開始される予定だと発表。これが株価を刺激しているようだ。 遠隔鍵開閉システムは、車両の鍵を使用することなくスマートフォンなどからの操作で、車両の鍵開閉を行うことができる