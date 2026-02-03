ＩＮＰＥＸや石油資源開発が高い。前日の原油価格は下落したものの、全体相場が急伸するなか見直し買いが流入しているようだ。２日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の３月限が前日比３．０７ドル安の１バレル＝６２．１４ドルと大幅安となった。トランプ米大統領が「イランが真剣に交渉している」と述べたと伝わった。更に、米国とイランの核協議が６日再開されるとも報道され