声優・鈴木愛奈の写真集『鈴木愛奈写真集 Crossing』が2月28日（土）に発売される。 【画像】声優・鈴木愛奈、写真集発売特典も 『ラブライブ！サンシャイン!!』小原鞠莉役、『邪神ちゃんドロップキック』邪神ちゃん役などを務め、ソロアーティストとしても活動する鈴木愛奈の写真集発売が決定。写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当。 各書店では2月2日（月）より特典付きで予