午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３７７、値下がり銘柄数は１８５、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種全てで上昇。値上がり上位に銀行、非鉄金属、機械、電気機器、証券・商品、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS