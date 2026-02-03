株式会社サイトロンジャパンは、収差を極限まで抑えたという屈折望遠鏡「SJH-75UF」を2月13日（木）に発売する。 口径75mm、焦点距離375mmの屈折望遠鏡。国内の名機の設計に携わった熟練設計者が望遠鏡設計の限界を追求し、完全新規設計で開発したフラッグシップモデルになる。組み立てや品質検査は、同社の新潟胎内工場で行われている。 SD・EDレンズを含む6群6枚構成のレンズを採用し、スポットダイアグラム直径は中心で