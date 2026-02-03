「VISTA-C」シリーズ 株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、Tokinaシネマレンズ「VISTA-C」シリーズに「VISTA-C 21mm T1.5」と「VISTA-C 29mm T1.5」を追加し、1月29日（木）に発売した。出荷は2月以降を予定する。 「VISTA-C」は、シネマレンズ「VISTA」をベースに新しい光学エレメントとコーティングを採用したシリーズ。 今回追加された21mmと29mmを加え、18