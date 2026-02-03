メンフィス・グリズリーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年2月3日（火）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 137 - 128 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのメンフィス・グリズリーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはメンフィス