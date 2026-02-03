気象庁発表 【画像】全国の天気を地方ごとに 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。 茨城