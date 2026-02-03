アイ・アールジャパンホールディングス [東証Ｐ] が2月3日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.3％増の9.8億円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比65.1％増の3.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の15.0％→21.7％に大幅上昇した。 株探ニュース