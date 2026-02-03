日伝 [東証Ｐ] が2月3日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.4％減の51.2億円となり、通期計画の72億円に対する進捗率は71.1％にとどまり、5年平均の73.4％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.6％増の20.8億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-1