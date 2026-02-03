3日13時現在の日経平均株価は前日比1845.66円（3.51％）高の5万4500.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1377、値下がりは185、変わらずは32と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を421.16円押し上げている。次いでファストリ が164.45円、東エレク が161.45円、ＳＢＧ が126.75円、ＴＤＫ が106.54円と続く。 マイナス寄与度は12.58円の押し下げ