卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会」は、東京体育館でシングルス、スカイホール豊田でダブルスがそれぞれ開催された。そんな中で存在感を放ったのが、張本美和（木下グループ）と松島輝空（木下グループ）の2人だった。男女シングルスで10代の優勝者が誕生した今回の全日本には、中国メディアも注目。日本卓球界で世代交代が進む可能性を指摘している。 ■現エースたちと