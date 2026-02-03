乃木坂46の梅澤美波（27）が3日、都内で写真集「乃木坂46梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』」の発売記念イベントに出席した。ファッションの聖地・イタリアで撮影。街で声をかけられることも多かったようで「フレンドリーな方が多いから、私が白や赤のドレスを着てたら、“ビューティフォー！”みたいに言ってくれたりとか、ナンパされたみたいなことがあって、やっぱりイタリアの男性ってロマンチストなんだな」と笑った