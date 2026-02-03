Image:合同会社aquamarine こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。調味料って、ちょっと使うと冷蔵庫でくすぶってしまうこと、ありませんか？ 気付けば賞味期限が切れていたり、存在自体を忘れてしまったり……。そんな人にこそおすすめしたいのが、こちらの「ハバネロ柚子胡椒」。柚子の爽やかな香りとハバネロ特有の力強い辛味がいつものごはんをさりげなく格上げしてく