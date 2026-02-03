今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんの小学生の娘さんたちは映画館が苦手ですが、ある日、A子さんのお母さんから映画館へのお誘いが。お断りすると「映画館に行けないだなんて、可哀想」と言われ、その発言にA子さんはショックを受けました。「映画館でなくても映画は楽しめる」お母さんにそう思ってもらいたくて、A子さん家の鑑賞スタイルをお披露目することに。すると、まさかの反応があって─