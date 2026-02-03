ウォルト・ディズニー・ジャパンが取り組むこども病院支援が、九州エリアへと広がりました。福岡市立こども病院に登場したのは、「魔法の森」をテーマにしたインタラクティブな壁紙。病気と闘うこどもたちやその家族、医療現場に寄り添い、物語を通じて安らぎと笑顔を届けるディズニーならではの支援のかたちを紹介します。 ウォルト・ディズニー・ジャパン 福岡市立こども病院へ「魔法の森」テーマの壁紙を提供