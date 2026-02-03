乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が３日、都内で２冊目写真集「透明な覚悟」の発売記念記者会見を開催した。自身５年半ぶりとなる一冊に「うれしかったです」と笑顔。「写真集がすごく好きで、メンバーのを見るのも好きですし、グループに加入する前からも大先輩のを見るのが好きだった。ファースト写真集が大満足の仕上がりだったので宝物だなと思っていたんですけど、今回お話をいただいたときはうれしかったです」と声を弾