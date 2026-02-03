乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が３日、都内で２冊目写真集「透明な覚悟」の発売記念記者会見を開催した。自身５年半ぶりとなる一冊。撮影はイタリアで行い「ファッションの街に行くことが夢だった。ミラノとか大きな建物がたくさんあるイメージだったけど、ローカル的な街並みもあった。プライベートでも行きたいなと思いました」と振り返った。カルチャーショックも受けたといい「ユーモアがすごい。ナンパされたりとか