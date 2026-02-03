ＮＰＢエンタープライズは３日 、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６ 宮崎」ソフトバンク戦（２２、２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）と「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６ 名古屋」中日戦（２７、２８日・バンテリンドーム）などに、侍ジャパンのユニホームを着用して出場するサポートメンバーを発表した。巨人からは増田大輝内野手と中山礼都外野手が選出。増田大は「少しでもサポートできるように、残りの