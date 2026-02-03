ギタリスト／シンガー・ソングライターの布袋寅泰が、初の音楽フェス『HOTEI FES』を開催することを公式サイトで発表した。【写真】「うわー、嬉しすぎるショット」ちゃめっ気あふれる布袋寅泰＆“ロック界のレジェンド”の3ショット今年アーティスト活動45周年を迎える布袋が主催する、初の音楽フェスとなる。会場は布袋の故郷・群馬県高崎市のGメッセ群馬で、7月25日、26日の2日間にわたり開催される。7月25日には、ももい