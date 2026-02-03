俳優の雛形あきこ（48）が、“ボディーメイク”に励む最新ショットを披露した。【映像】雛形あきこの引き締まったウエストあらわなトレーニング姿これまでもInstagramでトレーニング中の様子を度々公開してきた雛形。2024年6月12日の投稿では、引き締まったウエストがあらわになった姿を披露し、「めっちゃウエスト細い！さすがです」「そのステキなBODYは、日頃の努力の賜物なんですね」など、そのスタイルが話題になっていた