俳優の原田龍二（55）の妻で元俳優の愛さんが3日、自身のインスタグラムを更新。昨年末、アメリカの大学を卒業した長男（22）が、再び日本を出発し、新たな挑戦をすることを報告した。【動画】「泣くパパ様も素敵！」海外へ旅立つ長男の見送りで号泣する原田龍二愛さんは「息子の出発何度経験してもこの時ばかりはさみしくなりますチャレンジする勇気はパパ譲りなのかな？出かけていく姿はどんどん大きくなっていく夢を