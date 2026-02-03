歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。4月から始まる『JAPAN TOUR』について呼びかけました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「JAPAN TOUR」開催へ意気込み「強烈に残酷で鮮烈に勇気溢れる、浜崎あゆみらしいステージを楽しみにしていて下さい！」浜崎さんは「4月8日からスタートするJAPAN TOUR -Scapegoat- では日本国内を30公演以上、年末までかけて駆け回ります。」と投稿。 最近の熱気あふれる自