【シドニー共同】オーストラリア準備銀行（中央銀行）は3日の理事会で、政策金利を0.25％引き上げ3.85％にすることを決めた。利上げは2023年11月以来、2年3カ月ぶり。インフレ再燃を受け、金融を引き締める。オーストラリア中銀はインフレ率の鈍化を背景に景気を下支えするため、25年8月には0.25％の利下げを決め、政策金利は3.6％になっていた。