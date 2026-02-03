エンツォ・マレスカに代わり、1月よりチェルシーを指揮するリアム・ロシニアーはチームをどこまで押し上げられるだろうか。ここまでの7試合では6勝1敗と上々の結果となっていて、その1敗はカラバオ杯準決勝1stレグでアーセナルに2-3で敗れたものだ。3日には2ndレグが控えており、ここに勝てば1stレグの黒星は帳消しにできる。1月31日にはプレミアリーグ第24節でウェストハムと対戦し、0-2とリードされたところから3-2と逆転勝利を