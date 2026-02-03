マイケル・キャリックのマジックはまだ続く。マンチェスター・シティ、アーセナルに連勝していたマンチェスター・ユナイテッドは、1日に行われたプレミアリーグ第24節でフラムを3-2で撃破。それも後半アディショナルタイムにFWベンヤミン・シェシュコがネットを揺らす劇的な展開だった。英『Sky Sport』によると、決勝点を挙げたシェシュコもキャリック就任からチームの意識が変わったと語っている。戦術面というよりは、選手たち