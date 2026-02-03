プレミアリーグの優勝予想はここ2週間ほどでコロコロと変わっている。1月25日に行われた第23節では首位アーセナルがマンチェスター・ユナイテッドに2-3で敗れたことで、2位マンチェスター・シティと3位アストン・ヴィラとの勝ち点差が4に縮まった。まだ優勝争いは分からないとの意見が大半だった。しかし、今節ではアーセナルがリーズ・ユナイテッドを4-0で粉砕したのに対し、2位マンCはトッテナム相手にリードを守れず2-2ドロー、