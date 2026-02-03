31日にプレミアリーグ第24節でエヴァートンと1-1で引き分けたブライトン。現在リーグ直近11試合では1つしか白星がなく、そのうち6試合は引き分けという惜しい状況が続いている。『The Athletic』は、攻撃面が物足りないと指摘する。日本代表FW三笘薫も怪我から戻り、1月7日に行われたマンチェスター・シティ戦では見事なゴールも記録した。さらに前節エヴァートン戦では際どいオフサイド判定で取り消されたゴールもあったが、同メ