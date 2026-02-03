慣れ親しんだライプツィヒでも復活とはならず、ドイツ人FWティモ・ヴェルナー（29）は今冬アメリカ・MLSのサンノゼ・アースクエイクスへ移籍することが決まった。ヴェルナーはライプツィヒでプレイしていた2019-20シーズンにブンデスリーガで28ゴールと大暴れし、その活躍からチェルシーへ移籍することに。ここまでは良かったが、初となるプレミアリーグでは大苦戦。チェルシーでは思うような結果を残せず、2年後にはライプツィヒ