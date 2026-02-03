伊坂幸太郎による『さよならジャバウォック』（双葉社）が「キノベス！2026 紀伊國屋書店スタッフが全力でおすすめするベスト30」の第8位にランクインした。 【画像】伊坂幸太郎による『さよならジャバウォック』が「キノベス！」ランクイン 本の目利きである紀伊國屋書店スタッフの熱い支持により選ばれた本作。「夫殺し」から始まる物語は、数々の謎と違和感を引き連れて全く想像のつかないラストに辿り着く。 「あの1