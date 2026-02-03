『ぎゃるばいつ』（竹書房）が「竹コミ！」にて2月1日（日）12：00から連載開始された。 【画像】非日常バイトコメディ『ぎゃるばいつ』試し読み バイト先を探すぎゃる・るなぴ。しゃべるネコに求人票を見せてもらい、行ったバ先は魔王城！ちょっと時給低いけど…ウケるからまぁいっか！いろんなあっとほーむ（？）な職場でぎゃるが大活躍する、「ゆるめいつ」のsaxyunが描くお仕事ぎゃるコメディ。 「ゆるめいつ」