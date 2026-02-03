リーグではユヴェントスに0-3で完敗を喫したり、チャンピオンズリーグでは昨季セリエA王者ながらリーグフェーズ敗退の結果に終わるなど、ナポリには厳しい1月となってしまった。そんな中、収穫の1つとなったのが23歳のMFアントニオ・ベルガラの活躍だ。1月28日のCLチェルシー戦、続く31日のフィオレンティーナ戦で得点を記録しており、指揮官アントニオ・コンテの信頼を掴みつつある。ベルガラはクラブのアカデミー出身者だが、ト