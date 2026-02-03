現在プレミアリーグ首位を走るアーセナルだが、MFミケル・メリーノ離脱のニュースが飛び込んできた。骨折による長期の離脱となるという。インサイドハーフのみならず、ストライカーやアンカーのポジションでも起用できるマルチロールで、公式戦ここまで6ゴール3アシストと得点にも絡める存在であったため痛い戦力喪失だ。代役としてニューカッスルMFサンドロ・トナーリ獲得に動くという噂もあったが、代理人はアーセナルと話をした