内外装をリフレッシュ小田急電鉄は2026年1月30日、特急ロマンスカーの50000形電車「VSE」を、3月19日（木）からロマンスカーミュージアム（神奈川県海老名市）で展示すると発表しました。【お色直し】展示準備中の「VSE」を見る（写真）2005年に就役したVSEは、それまでの“赤い”ロマンスカーとは異なり、シルキーホワイトを基調とした車体が沿線住民や利用客に大きなインパクトを与えました。ロマンスカーの伝統である前面展