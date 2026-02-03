テキストエディターの「Notepad++」のアップデーターであるWinGUpからのトラフィックが、悪意のあるドメインにリダイレクトされ、マルウェアを配布してしまうという問題が続いていたのですが、この背後には国家支援ハッカーが存在していたことが明らかになりました。Notepad++ Hijacked by State-Sponsored Hackers | Notepad++https://notepad-plus-plus.org/news/hijacked-incident-info-update/Notepad++ Official Update Mecha