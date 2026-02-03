ＤｅＮＡの新外国人右腕、ホセ・ルイーズ投手（前レンジャーズ傘下３Ａ）が３日、沖縄・宜野湾キャンプで初のブルペン投球を行った。メジャー通算２８２試合登板と経験豊富なベネズエラ出身の３１歳。２５球と球数は抑えめだったが、捕手の山本に１球ごとにコースを指定するなど実戦的な内容。「キャッチボールから低めを意識している。ベネズエラでも日本球でライブＢＰやブルペンで投げてきた」と、ボールやマウンドへの対応