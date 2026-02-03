立憲民主党の辻元清美参院議員が３日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。１月３１日午後、誤嚥（ごえん）性肺炎による多臓器不全のため、都内の病院で亡くなった映画監督の長谷川和彦（はせがわ・かずひこ）さん（享年８０）を悼んだ。長谷川監督は映画「太陽を盗んだ男」で知られる。訃報を受けた辻元氏は「ゴジが死んだ。悲しいし、寂しい」と始めると、胸の内を明かした。「『太陽を盗んだ男』を観たのは、まだ、１０